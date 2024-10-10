USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Эрдоган открыл в Албании крупнейшую на Балканах мечеть

00:44 365

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Албании Эди Рама открыли в Тиране крупнейшую на Балканах мечеть Намазгах, построенную при поддержке Турции.

Эрдоган пожелал, чтобы мечеть Намазгах, фундамент которой был заложен в 2015 году, долго служила всем мусульманам. Он выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в строительство мечети, особенно премьер-министру Албании Эди Раме, Управлению по делам религии и Религиозного фонда Турции.

«Дизайн мечети, построенной на площади около десяти гектаров, сочетает в себе современные строительные технологии и Османскую архитектуру. Здесь одновременно смогут молиться 8 тысяч верующих, в том числе на открытых площадках. В мечети есть библиотека, лифт для инвалидов, кабинеты и культурный центр. Не сомневаюсь, что мечеть Намазгах станет символом дружбы, братства, солидарности между нами», - сказал Эрдоган.

Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана
Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана новость дополнена
01:07 192
«Попытка ликвидации провалилась»: «министр обороны» «Хезболлы» выжил
«Попытка ликвидации провалилась»: «министр обороны» «Хезболлы» выжил обновлено 00:55
00:55 2058
Взрыв на горящей нефтебазе в Крыму
Взрыв на горящей нефтебазе в Крыму видео
00:02 1435
Убийства женщин всколыхнули Турцию. Реакция Эрдогана
Убийства женщин всколыхнули Турцию. Реакция Эрдогана
10 октября 2024, 23:45 2717
Сабина Алиева выступила на конференции в Москве
Сабина Алиева выступила на конференции в Москве
10 октября 2024, 20:59 2329
Хитрая армянская партия Запада против России
Хитрая армянская партия Запада против России наш комментарий
10 октября 2024, 20:37 4478
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
10 октября 2024, 14:26 7095
Байден угробил мир, Украину и Америку
Байден угробил мир, Украину и Америку наш комментарий
10 октября 2024, 18:04 5341
Трамп проигрывает Харрис и экономику
Трамп проигрывает Харрис и экономику наша корреспонденция
10 октября 2024, 13:40 3787
Генпрокуратура об освобождении убийцы Ахмеда Ахмедова
Генпрокуратура об освобождении убийцы Ахмеда Ахмедова обновлено 20:35
10 октября 2024, 20:35 7995
И Вучич осудил Россию за Украину
И Вучич осудил Россию за Украину
10 октября 2024, 19:26 3728

ЭТО ВАЖНО

Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана
Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана новость дополнена
01:07 192
«Попытка ликвидации провалилась»: «министр обороны» «Хезболлы» выжил
«Попытка ликвидации провалилась»: «министр обороны» «Хезболлы» выжил обновлено 00:55
00:55 2058
Взрыв на горящей нефтебазе в Крыму
Взрыв на горящей нефтебазе в Крыму видео
00:02 1435
Убийства женщин всколыхнули Турцию. Реакция Эрдогана
Убийства женщин всколыхнули Турцию. Реакция Эрдогана
10 октября 2024, 23:45 2717
Сабина Алиева выступила на конференции в Москве
Сабина Алиева выступила на конференции в Москве
10 октября 2024, 20:59 2329
Хитрая армянская партия Запада против России
Хитрая армянская партия Запада против России наш комментарий
10 октября 2024, 20:37 4478
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
10 октября 2024, 14:26 7095
Байден угробил мир, Украину и Америку
Байден угробил мир, Украину и Америку наш комментарий
10 октября 2024, 18:04 5341
Трамп проигрывает Харрис и экономику
Трамп проигрывает Харрис и экономику наша корреспонденция
10 октября 2024, 13:40 3787
Генпрокуратура об освобождении убийцы Ахмеда Ахмедова
Генпрокуратура об освобождении убийцы Ахмеда Ахмедова обновлено 20:35
10 октября 2024, 20:35 7995
И Вучич осудил Россию за Украину
И Вучич осудил Россию за Украину
10 октября 2024, 19:26 3728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться