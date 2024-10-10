Эрдоган открыл в Албании крупнейшую на Балканах мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Албании Эди Рама открыли в Тиране крупнейшую на Балканах мечеть Намазгах, построенную при поддержке Турции.

Эрдоган пожелал, чтобы мечеть Намазгах, фундамент которой был заложен в 2015 году, долго служила всем мусульманам. Он выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в строительство мечети, особенно премьер-министру Албании Эди Раме, Управлению по делам религии и Религиозного фонда Турции.

«Дизайн мечети, построенной на площади около десяти гектаров, сочетает в себе современные строительные технологии и Османскую архитектуру. Здесь одновременно смогут молиться 8 тысяч верующих, в том числе на открытых площадках. В мечети есть библиотека, лифт для инвалидов, кабинеты и культурный центр. Не сомневаюсь, что мечеть Намазгах станет символом дружбы, братства, солидарности между нами», - сказал Эрдоган.