Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, уведомили США, что не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ответного удара по Ирану, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что страны Залива требуют от Вашингтона надавить на Израиль, чтобы вынудить его отказаться от атак на нефтяные объекты Ирана из опасений, что их собственная нефтяная инфраструктура подвергнется ударам со стороны сателлитов Тегерана в случае эскалации конфликта.

По информации, полученной Reuters от высокопоставленного иранского чиновника, на прошлой неделе Тегеран предупредил Эр-Рияд, что не сможет гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, если та окажет помощь Израилю при осуществлении атаки.