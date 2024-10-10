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Страны Персидского залива опасаются гнева Ирана

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01:07 194

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, уведомили США, что не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ответного удара по Ирану, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что страны Залива требуют от Вашингтона надавить на Израиль, чтобы вынудить его отказаться от атак на нефтяные объекты Ирана из опасений, что их собственная нефтяная инфраструктура подвергнется ударам со стороны сателлитов Тегерана в случае эскалации конфликта.

По информации, полученной Reuters от высокопоставленного иранского чиновника, на прошлой неделе Тегеран предупредил Эр-Рияд, что не сможет гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, если та окажет помощь Израилю при осуществлении атаки.

По словам источников Reuters, несмотря на наличие противоракетной обороны и комплексов Patriot, охрана всех нефтяных объектов в Персидском заливе остается сложной задачей, поэтому основной подход остается дипломатическим — дать понять Ирану, что страны региона «не представляют угрозы».

В материале отмечается, что в регионе Персидского залива находится бóльшая часть инфраструктуры ОПЕК+, поэтому атака нефтяных объектов в Саудовской Аравии или ОАЭ может привести к проблеме с поставками нефти. Источники агентства в Персидском заливе предполагают, что атака на нефтяную инфраструктуру Ирана будет иметь глобальные последствия, особенно для Китая как крупнейшего потребителя иранской нефти, а также для кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. «Если цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель, это нанесет ущерб как экономике США, так и шансам Харриса на выборах. Поэтому они (американцы) не допустят расширения нефтяной войны», — сказал один из собеседников.

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