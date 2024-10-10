В Одессе мощные взрывы
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В Одессе были слышны взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Сообщается, что вероятной целью россиян был энергообъект. «По имеющимся данным, есть пострадавшие в результате ракетной атаки», - говорится в сообщении местных СМИ.
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