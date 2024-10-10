Насраллу убили не американские, а израильские бомбы

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла был убит ударом по подземному бункеру, для которого ВВС армии Израиля использовали 83 бомбы весом в тонну каждая.

Как пишут израильские СМИ, до сих пор считалось, что для ликвидации Насраллы использовались американские тяжелые бомбы MK84 из запасов, полученных Израилем до того, как Белый дом заблокировал их поставку ЦАХАЛ.

Однако, как сообщает издание «Исраэль а-Йом», для операции по ликвидации Насраллы использовались бомбы израильского производства, созданные за счет новых мощностей, развернутых в последние месяцы израильскими оборонными концернами.