Байден не оставит Украину
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг отметил, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Американский лидер «подчеркнул прочность отношений США и Германии». Он также «отметил намерение продолжить тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины».
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