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Украинцам пообещали скорое вступление в Евросоюз

02:00 291

Украина рассчитывает стать членом Европейского союза быстрее, чем прогнозируется. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины.

Как отметил президент Украины, для получения членства в блоке в более короткие сроки нужна настойчивость. По его словам, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, большинство лидеров стран - членов блока предупреждали его, что до переговоров еще 6-8 лет. В то же время от переговоров до членства в ЕС может пройти и 10 лет – примерно столько этот процесс длился для других стран.

«Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми», – подчеркнул Зеленский.

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