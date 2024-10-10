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Украина просит Туркменистан не принимать Путина

02:10 266

МИД Украины попросил Туркменистан не принимать российского президента Владимира Путина, который прибудет в страну для участия в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта Махтумгулы Фраги. Об этом сказано на сайте ведомства.

В сообщении украинского МИД напоминается об ордере на арест российского президента, выданном Международным уголовным судом (МУС).

МУС выдал ордер на арест Путина в прошлом марте, заподозрив в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Туркменистан не подписал основополагающий документ суда — Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС. Из среднеазитаских стран ее признает только Таджикистан. Страны-участницы обязываются исполнять решения суда, но у него нет инструментов для принуждения к выполнению обязательств.

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