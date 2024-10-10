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Власти надеются на мирное восстановление целостности Грузии

02:30 151

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление территориальной целостности республики мирным путем с учетом присоединения Абхазии и Южной Осетии является «абсолютно реальным».

«В 1988, в 1989 и даже в 1990 году никто не верил в то, что Советский Союз мог распасться, однако к концу 1991 года он распался. Многое будет зависеть от конкретных процессов. Я думаю, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является абсолютно реальным», - сказал Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

14 сентября основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори сообщил, что власти страны после победы его партии на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года. Иванишвили уверен, что благодаря прощению, являющемуся «краеугольным камнем христианства для грузин и осетин», братоубийственное противостояние, навязанное врагами Грузии, «завершится историческим обоюдным прощением и примирением».

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