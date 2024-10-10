Почти половина россиян считает, что война принесла больше вреда

Практически треть россиян согласны вернуть Украине все захваченные в ходе начавшейся в феврале 2022 года войны территории, чтобы завершить боевые действия. Такие данные привел опрос, проведенный «Левада-центром».

Согласно исследованию, 31% респондентов поддержат решение президента РФ Владимира Путина, если тот прекратит войну на условиях Киева — то есть с полным выводом российских войск со всех захваченных земель. «Определенно» готовы поддержать такое развитие событий 14% россиян, еще 17% заявили, что «скорее» его поддержат.

Как следует из опроса, граждане готовы расстаться с Запорожской и Херсонской областями, присоединенными к России осенью 2022 года без областных центров — Запорожья, которое не удалось захватить, и Херсона, который армия РФ была вынуждена оставить. Возвращение этих регионов в состав Украины поддержат 21% респондентов, из которых 7% считают такой вариант «предпочтительным», а 14% — «допустимым».