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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Почти половина россиян считает, что война принесла больше вреда

данные опроса
03:23 264

Практически треть россиян согласны вернуть Украине все захваченные в ходе начавшейся в феврале 2022 года войны территории, чтобы завершить боевые действия. Такие данные привел опрос, проведенный «Левада-центром».

Согласно исследованию, 31% респондентов поддержат решение президента РФ Владимира Путина, если тот прекратит войну на условиях Киева — то есть с полным выводом российских войск со всех захваченных земель. «Определенно» готовы поддержать такое развитие событий 14% россиян, еще 17% заявили, что «скорее» его поддержат.

Как следует из опроса, граждане готовы расстаться с Запорожской и Херсонской областями, присоединенными к России осенью 2022 года без областных центров — Запорожья, которое не удалось захватить, и Херсона, который армия РФ была вынуждена оставить. Возвращение этих регионов в состав Украины поддержат 21% респондентов, из которых 7% считают такой вариант «предпочтительным», а 14% — «допустимым».

Вернуть «ДНР» и «ЛНР» ради мира с Киевом согласны 16% опрошенных «Левадой». Однако «предпочтительным» такой сценарий назвали лишь 5%, а 11% — «допустимым».

«Немедленное прекращение огня» в качестве условия мирного соглашения назвали «предпочтительным» или «допустимым» 78% россиян — рекордная за два года доля. В мае 2024 года такой ответ давали 70% респондентов, в мае 2023-го — 64%.

Практически половина опрошенных — 47% — заявили, что война принесла России «больше вреда, чем пользы», и их доля по сравнению с маем 2023 года увеличилась на 6 процентных пунктов. «Полезной» войну по-прежнему считают 28% россиян — на 10 п. п. меньше, чем полтора года назад.

Директор «Левада-центра» Денис Волков сказал «Агентству», что при этом больших изменений в общественных настроениях россиян не происходит: 76% говорят, что «поддерживают» действия армии в Украине, 60% считают, что война проходит «успешно», несмотря на большие человеческие потери.

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