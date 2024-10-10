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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Лондон своей позиции не меняет

03:29 273

Великобритания не поменяла своей позиции относительно применения Украиной ракет большой дальности для атак по России, сообщил представитель британского премьер-министра Кира Стармера, пишет The Independent.

10 октября в Лондоне прошли переговоры между Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсуждали меры поддержки Киева на предстоящие месяцы.

«Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет дальнего радиуса действия не изменилась»,— сообщил пресс-секретарь Стармера Дэвид Парес. При этом он отметил, что Украина имеет право «при определенных обстоятельствах» наносить удары по целям в России.

Марк Рютте подтвердил, что на встрече в Лондоне обсуждалось применение западных дальнобойных ракет для ударов по России. Политик сказал, что использование такого оружия «в конечном итоге зависит от конкретных союзников». В то же время, по его словам, «юридически это возможно».

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