Нет половины состава… Как сборная Азербайджана по футболу изменилась за год?

13 октября прошлого года сборная Азербайджана по футболу одержала уверенную победу в Таллине над сборной Эстонии. Матч в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024 завершился со счетом 2:0 в пользу нашей команды. Мячи в первом тайме забили Торал Байрамов и Рамиль Шейдаев. Победив, Азербайджан практически гарантировал себе, что не займет в группе последнее место.

Сегодня, спустя почти год, сборной Азербайджана вновь предстоит сыграть в Таллине - на этот раз в Лиге наций. И вновь команды, проигравшие в первых двух турах Швеции и Словакии, ведут борьбу за предпоследнюю позицию.

Как сильно изменилась за год сборная Азербайджана, которой теперь рулит не Джанни Де Бьязи, а Фернанду Сантуш? Сравнив составы годичной давности и сегодняшний, увидим, что ровно половина футболистов, вызванных в сборную в октябре 2023 года, сегодня в Таллине отсутствует. Кого-то нет из-за травм, кто-то далек от пр2ошлогодней формы…

Полностью изменилась вратарская линия. Сейчас в сборной нет ни Шахрудина Магомедалиева, ни Салахата Агаева, ни Рашада Азизли. Вместо них приглашены Мехти Джаннатов, Рза Джафаров и Айдын Байрамов.

Всего же из прошлогоднего первоначального состава, состоявшего из 26 футболистов, остались 13 игроков. Это - Алексей Исаев, Рустам Ахмедзаде, Антон Кривоцук, Джошгун Диниев, Эльвин Джафаргулиев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Озанджан Кекчу, Гисмат Алыев, Рахиль Мамедов, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов и Торал Байрамов.

Нет в сборной упоминавшихся выше трех голкиперов, а также Наримана Ахундзаде, Бахтияра Гасанализаде, Эдди Исрафилова, Эмиля Сафарова, Филипа Озобича, Ходжата Хагверди, Мусы Гурбанлы, Джалала Гусейнова, Юсифа Набиева и Эльвина Джамалова, выбывшего из-за травмы.

Любопытно, насколько сильно изменится стартовый состав сборной Азербайджана по сравнению с прошлогодним матчем в Таллине? Тогда в основе вышли Шахрудин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Рахиль Мамедов, Антон Кривоцук, Ходжат Хагверди, Джошгун Диниев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Торал Байрамов и Алексей Исаев. Сейчас в сборной отсутствуют только Магомедалиев и Хагверди.