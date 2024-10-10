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Европа призывает Грузию одуматься

11:39 1075

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши в формате Веймарского треугольника осудили политику правительства Грузии и призвали к изменению существующего курса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Германии, передают зарубежные СМИ.

«Мы осуждаем действия правительства Грузии, которые привели к фактической остановке процесса вступления Грузии в Евросоюз... Мы вновь призываем правительство Грузии изменить текущий курс. Под угрозой объем и глубина отношений и сотрудничества между ЕС и Грузией», - говорится в заявлении.

Сообщается об «усилении негативных тенденций в последние месяцы, угрозах репрессий», вступление в силу закона об иноагентах, принятии поправок, ограничивающих права ЛГБТ, «атаки» на организации гражданского общества и независимых журналистов.

«Кроме того, мы с растущей обеспокоенностью отмечаем рост агрессивной риторики в адрес ЕС и его стран-членов. ЕС не испытывает распространения ложных нарративов о европейских позициях и политиках со стороны властей Грузии», - отмечается в сообщении.

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