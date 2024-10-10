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Мубариз Тагиев: «И не было большего счастья!»

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11:49 1170

Народный артист и мастер исполнения патриотических песен Мубариз Тагиев, выражая радость, вызванную «Большим возвращением», приводит строки из своей известной песни: «Это не просто горсть счастья, это целая охапка радости!»

В рамках I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции. Госкомитетом проводится информационно-разъяснительная, пропагандистско-разъяснительная и агитационная работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев во вновь созданные населенные пункты. В этом контексте создаются видеоролики с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий из освобожденных от оккупации территорий.

Представляем видеоролик с участием Мубариза Тагиева.

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