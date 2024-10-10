Украина может получить 20 истребителей
Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. Поставки начнутся в первом квартале 2025 года, сообщает Avions Legendaires.
Как пишет издание, сейчас самолеты находятся на стадии промышленного производства, чтобы сделать их более «универсальными».
«По нашим разным источникам, от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F будет поставлено Францией воюющей Украине в следующем году. Министр вооруженных сил наметил первый квартал, то есть между 1 января и 30 марта 2025 года», - добавляет Avions Legendaires.
Отмечается, что Mirage 2000-5F превратят из чистых истребителей, которые специализируются на патрулировании неба на многоцелевые самолеты для Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, истребители будут перекрашены в украинские цвета.
Еще одним главным изменением станет возможность нести и вести огонь крылатой ракетой SCALP-EG, которая уже стоит на вооружении Сил обороны Украины.