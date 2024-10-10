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Сеть аптек, заботящаяся о вашем здоровье

Zeytun Pharmaceuticals 10 лет с вами
11:55 446

ООО Zeytun Pharmaceuticals исполняется 10 лет.

Компания, поставившая перед собой цель заботиться о здоровье людей, начала свою деятельность 9 октября 2014 года. Отличающаяся профессионализмом компания предлагает отличные услуги гражданам и медицинским учреждениям. Основная цель компании всегда заключалась в предоставлении высококачественной продукции, завоевании доверия клиентов и защите здоровья людей.

За 10 лет Zeytun Pharmaceuticals расширила свою деятельность в соответствии с международными стандартами, став одной из ведущих компаний в отрасли. Одним из важнейших показателей этого успешного пути является полученный в этом году международный сертификат GDP (Good Distribution Practice). Этот сертификат подтверждает, что ООО Zeytun Pharmaceuticals полностью соблюдает международные стандарты качества в процессе импорта, хранения и распределения лекарственных средств.

«Отмечая эту знаменательную дату, мы гордимся достижениями, успехами и развитием, которых мы добились за последние десять лет. Мы выражаем искреннюю благодарность всем членам нашей команды, партнерам и клиентам, которые внесли свой вклад в наши успехи. В ближайшие годы мы будем продолжать предоставлять нашим клиентам услуги еще более высокого качества и предлагать инновационные решения. Мы движемся вперед к новым вершинам вместе!» – говорится в сообщении компании по случаю десятилетия деятельности.

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