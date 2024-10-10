В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани

Преемнику Касема Сулеймани после назначения на пост руководителя спецслужбы «Аль-Кудс» откровенно не везет. Мало того, что самостоятельную службу подмяла под себя разведка КСИР, так еще и профессиональных успехов в его деятельности категорически не наблюдается - одни провалы. И дело не в том, что оперативники этой спецслужбы, главной задачей которой являются зарубежные операции и работа с иранскими прокси в регионе, при Исмаиле Каани стремительно деградировали. Все проще и прозаичнее. Во-первых, у «Аль-Кудс» отобрали собственную службу внутренней безопасности, передав ее функции разведке КСИР, иными словами, лишили ее своей контрразведки. Во-вторых, было принято решение о более тесной координации операций этой спецслужбы с той же разведкой КСИР. Что автоматически привело к расширению круга лиц, причастных к подготовке и проведению операций за рубежом, причем «Аль-Кудс» была лишена возможности вести проверку этих лиц и их зарубежных контактов.

При Исмаиле Каани произошло принципиальное изменение места «Аль-Кудс» в системе иранских спецслужб – из самостоятельного подразделения оно постепенно трансформировалось в один из отделов разведки КСИР. Подобные попытки были и раньше, но у Касема Сулеймани хватало личного авторитета и аппаратного веса, чтобы раз за разом успешно их отбивать, делом доказывая верховному лидеру правильность именно такого подхода. Его преемник оказался гораздо «слабее в коленках» и в аппаратных интригах, к тому же такого авторитета в глазах верховного лидера не имел. А потому генералитет КСИР достаточно быстро, за четыре года, сумел заставить Каани плясать под свою дудку. Да еще убедил Али Хаменеи, что это правильно, что так и должно быть. Сославшись на то, что нынешний глава «Аль-Кудс» против этого не возражает и всем доволен. В итоге, как это и бывает, инициатива начала иметь инициатора. Разведка КСИР, как теперь выясняется, за последнее десятилетие оказалась густо нашпигована израильской агентурой. И через КСИР эта агентура получила доступ к секретной информации «Аль-Кудс». Со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до того, что израильтянам удалось провести операцию «Пейджер», а затем последовательно ликвидировать и шейха Насраллу, и его преемника Хашима Сафи-эд-Дина.

Причем проникновение израильтян в секреты КСИР, разведка которого занимается контрразведывательным обеспечением в том числе и «Хезболлы», оказалось настолько глубоким, что, по всей видимости, нам не стоит запоминать имя нового лидера этого движения – все равно израильтяне дотянутся. «У иранцев есть серьезные подозрения, что израильтяне проникли в ряды КСИР, особенно в ряды тех, кто работает в Ливане, поэтому в настоящее время все находятся под следствием, и все под подозрением. Брешь в системе безопасности очень велика, а потери, которые она вызвала, намного больше, чем кто-либо мог ожидать», - печально констатировал командир одной из проиранской вооруженной группировки. Реформаторы в Иране радуются, поскольку, по их мнению, наступил удобный момент для коренных преобразований в иранских спецслужбах. Причем в плане реформ они решили себе ни в чем не отказывать и сразу предложили вывести из-под курирования спецслужб экономическую сферу, то есть отнять у них курирование серого экспорта и импорта, поскольку это отнимает массу ресурса, ослабляя чисто контрразведывательную функцию спецслужб. Что, в общем-то, вполне логично – или ты занимаешься бизнесом, или разведкой, совмещать это получается с трудом.