В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
Преемнику Касема Сулеймани после назначения на пост руководителя спецслужбы «Аль-Кудс» откровенно не везет. Мало того, что самостоятельную службу подмяла под себя разведка КСИР, так еще и профессиональных успехов в его деятельности категорически не наблюдается - одни провалы.
И дело не в том, что оперативники этой спецслужбы, главной задачей которой являются зарубежные операции и работа с иранскими прокси в регионе, при Исмаиле Каани стремительно деградировали. Все проще и прозаичнее. Во-первых, у «Аль-Кудс» отобрали собственную службу внутренней безопасности, передав ее функции разведке КСИР, иными словами, лишили ее своей контрразведки.
Во-вторых, было принято решение о более тесной координации операций этой спецслужбы с той же разведкой КСИР. Что автоматически привело к расширению круга лиц, причастных к подготовке и проведению операций за рубежом, причем «Аль-Кудс» была лишена возможности вести проверку этих лиц и их зарубежных контактов.
При Исмаиле Каани произошло принципиальное изменение места «Аль-Кудс» в системе иранских спецслужб – из самостоятельного подразделения оно постепенно трансформировалось в один из отделов разведки КСИР. Подобные попытки были и раньше, но у Касема Сулеймани хватало личного авторитета и аппаратного веса, чтобы раз за разом успешно их отбивать, делом доказывая верховному лидеру правильность именно такого подхода.
Его преемник оказался гораздо «слабее в коленках» и в аппаратных интригах, к тому же такого авторитета в глазах верховного лидера не имел. А потому генералитет КСИР достаточно быстро, за четыре года, сумел заставить Каани плясать под свою дудку. Да еще убедил Али Хаменеи, что это правильно, что так и должно быть. Сославшись на то, что нынешний глава «Аль-Кудс» против этого не возражает и всем доволен.
В итоге, как это и бывает, инициатива начала иметь инициатора. Разведка КСИР, как теперь выясняется, за последнее десятилетие оказалась густо нашпигована израильской агентурой. И через КСИР эта агентура получила доступ к секретной информации «Аль-Кудс». Со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до того, что израильтянам удалось провести операцию «Пейджер», а затем последовательно ликвидировать и шейха Насраллу, и его преемника Хашима Сафи-эд-Дина.
Причем проникновение израильтян в секреты КСИР, разведка которого занимается контрразведывательным обеспечением в том числе и «Хезболлы», оказалось настолько глубоким, что, по всей видимости, нам не стоит запоминать имя нового лидера этого движения – все равно израильтяне дотянутся.
«У иранцев есть серьезные подозрения, что израильтяне проникли в ряды КСИР, особенно в ряды тех, кто работает в Ливане, поэтому в настоящее время все находятся под следствием, и все под подозрением. Брешь в системе безопасности очень велика, а потери, которые она вызвала, намного больше, чем кто-либо мог ожидать», - печально констатировал командир одной из проиранской вооруженной группировки.
Реформаторы в Иране радуются, поскольку, по их мнению, наступил удобный момент для коренных преобразований в иранских спецслужбах. Причем в плане реформ они решили себе ни в чем не отказывать и сразу предложили вывести из-под курирования спецслужб экономическую сферу, то есть отнять у них курирование серого экспорта и импорта, поскольку это отнимает массу ресурса, ослабляя чисто контрразведывательную функцию спецслужб. Что, в общем-то, вполне логично – или ты занимаешься бизнесом, или разведкой, совмещать это получается с трудом.
Иными словами, реформаторы вознамерились покуситься на святую святых –засекреченный кошелек КСИР, с которого они, кстати, не платят налогов и совершенно не заморачиваются бухгалтерской отчетностью. И вот как с этим быть?
Ответ лежит на поверхности: жестоко покарать несколько «предателей» в иранских спецслужбах, одновременно продемонстрировав, что это лишь единичное явление, и никаких системных проблем, которые требовали бы качественного реформирования, не существует. И, похоже, иранские власти выберут именно этот вариант, который напрямую затронет Исмаила Каани. Ему в подобном сценарии уже назначена роль «козла отпущения». Или в лучшем для него случае для членов его команды.