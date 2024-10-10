Российское наступление ослабевает, не достигнув главной цели

После того как волнение от украинского рейда в Курскую область утихло, основное наступление России на фронте снова начало доминировать. Украинские войска отступают под давлением медленного продвижения российской армии на Донбассе, где она имеет значительное преимущество в численности и огневой силе.

Как пишет The Economist со ссылкой на украинские источники, украинские силы вышли из Угледара, а на Торецком направлении продолжается борьба, однако по состоянию на сегодня значительного продвижения там не зафиксировано. Тем не менее Россия все еще не смогла захватить важные города, такие как Часов Яр и Покровск.

Последний остается ключевым логистическим узлом для Украины, но российские войска застряли в боях за него. В течение августа активно обсуждалось возможное быстрое падение Покровска, но российское наступление замедлилось, и за последние три недели не было значительных территориальных достижений.

По словам Нико Ланге, бывшего немецкого чиновника по оборонным вопросам, Россия не имеет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Покровск, несмотря на близость артиллерии к городу. Взятие Покровска позволило бы России продолжить наступление на центральную Украину и ухудшить логистику на юге Донбасса. Однако даже в случае успеха операция может длиться несколько месяцев и нанести большие потери российским войскам.

Несмотря на опасения относительно возможного коллапса украинской обороны, Киев продолжает стратегию постепенной сдачи территорий, одновременно нанося максимальные потери противнику. Российские потери, особенно в людях и технике, растут до тысячи солдат в день, а запасы советской бронетехники могут закончиться уже в следующем году. Институт изучения войны сообщает, что в боях за Покровск Россия потеряла по меньшей мере пять дивизий бронетехники, что значительно ослабляет ее позиции.

Также фиксируется снижение российского превосходства в артиллерии, хотя она все больше зависит от ненадежных боеприпасов из Северной Кореи. Если в начале года соотношение артиллерийских обстрелов было 10:1 в пользу России, то сейчас этот разрыв сократился до 2,5:1.

Это стало возможным благодаря увеличению поставок снарядов от союзников и собственному производству Украины, а также успешным ударам по российским складам боеприпасов. Впрочем, издание отмечает, что РФ не достигла главной цели наступления: «Несмотря на нынешнее уныние относительно перспектив Украины, Россия далека от достижения своей главной цели - установления контроля над Донецкой и Луганской областями до конца этого года. И несмотря на то что РФ поставила цель выбить украинские силы из Курской области до начала этого месяца, теперь выглядит так, будто это займет гораздо больше времени и требует значительно больших сил».

Как отмечает Ланге, Россия достигает успехов в «информационной войне». Идея о том, что Украина не может победить, все больше становится самореализованным пророчеством, которое используют западные лидеры как оправдание для ограничения военной поддержки.

Наблюдается закономерность: обещанная помощь поступает с опозданием или вообще не предоставляется. Как отметил американский аналитик Филлипс О'Брайен, объем военной помощи Украине со стороны США в этом году заметно уменьшился по сравнению с 2023 годом.