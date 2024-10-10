Сырский: «Россия перебросила в Курск 50 тысяч военных»
Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября.
Как отметил главком, российское командование перебросило эти силы с других фронтов, где велись наступательные действия.
«Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений», - заявил Сырский.
Главком также отметил, что из-за переброски российских сил в Курскую область произошло ослабление российских группировок на других направлениях, в частности, в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта.
«Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции», - подытожил Сырский.