Израиль продолжает истребление руководства «Хезболлы»

Истребители ВВС Израиля под руководством огневой бригады 91-й дивизии атаковали и ликвидировали командира противотанковой системы сил «Радван» радикальной организации «Хезболла» в районе Мис-эль-Джабель, террориста Хариба Аль-Шаджаа, ответственного за многочисленные противотанковые обстрелы района Рамот-Нафтали.

Кроме того, силы обнаружили и уничтожили пусковые установки, готовые к запуску ракет по силам ЦАХАЛа и территории Государства Израиль.

Силами Северной боевой бригады «Нахаль» (228) истребители ликвидировали террористов на юге Ливана. После атаки было зафиксировано множество вторичных взрывов, свидетельствующих о наличии оружия в этом районе.

Вчера вечером (четверг) под руководством Северного командования истребители ВВС атаковали склады оружия, пусковые установки, наблюдательный пункт и военные здания «Хезболлы» на юге Ливана.