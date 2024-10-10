«Генерал Армагеддон» на спецзадании в Африке

Опубликованные агентством фото сделаны недавно. На них видно, что генерал находится в хорошей физической форме. Каких-либо подробностей о деятельности военного, получившего прозвище «генерал Армагеддон», при этом не приводится.

По словам собеседников Ura.ru, генерал продолжает выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Суровикин пропал из общественного пространства после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России.