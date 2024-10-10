Эрдоган в Белграде
12:32 667
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белград, где состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Сербией. Эрдоган будет председательствовать на заседании вместе со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
В рамках визита, как сообщается, ожидается подписание ряда документов для расширения сотрудничества между двумя странами, которые содействуют наращиванию объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов.
Также будет организован сербско-турецкий бизнес-форум.
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