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Эрдоган в Белграде

12:32 667

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белград, где состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Сербией. Эрдоган будет председательствовать на заседании вместе со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

В рамках визита, как сообщается, ожидается подписание ряда документов для расширения сотрудничества между двумя странами, которые содействуют наращиванию объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов.

Также будет организован сербско-турецкий бизнес-форум.

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