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Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов

почти официоз
Отдел информации
12:31 1097

8-11 октября 2024 года в рамках оценки второго этапа имплементации конвенции ООН против Коррупции Начальник управления Внеуголовных производств Генеральной Прокуратуры Эльнур Мусаев совместно с другими экспертами ООН провел оценку эффективности албанской стратегии, а также системы органов и нормативной базы по противодействию коррупции и возвращения средств, полученных в результате совершения преступлений коррупции.

Эльнур Мусаев - третий слева среди экспертов ООН

Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи эксперты были приняты Государственным министром по вопросам госуправления и противодействия коррупции госпожой Адеа Придени и другими высокопоставленными представителями министерств и ведомств, а также гражданского общества.

Доклад азербайджанского эксперта будет вынес на обсуждение на очередной конференции государств участников Конвенции.

Это уже третья миссия азербайджанского эксперта в рамках ООН после оценки Мексики и Кот Д'ивуара.

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