Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов

8-11 октября 2024 года в рамках оценки второго этапа имплементации конвенции ООН против Коррупции Начальник управления Внеуголовных производств Генеральной Прокуратуры Эльнур Мусаев совместно с другими экспертами ООН провел оценку эффективности албанской стратегии, а также системы органов и нормативной базы по противодействию коррупции и возвращения средств, полученных в результате совершения преступлений коррупции.

Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи эксперты были приняты Государственным министром по вопросам госуправления и противодействия коррупции госпожой Адеа Придени и другими высокопоставленными представителями министерств и ведомств, а также гражданского общества.

Доклад азербайджанского эксперта будет вынес на обсуждение на очередной конференции государств участников Конвенции.

Это уже третья миссия азербайджанского эксперта в рамках ООН после оценки Мексики и Кот Д'ивуара.