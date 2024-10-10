В России установят памятники Сталину и Ивану Грозному

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов cообщил, что в областной столице (Вологде) появится памятник Иосифу Сталину. Он будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года, передает The Insider.

«Памятник Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос. Работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению... При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею…» - говорится в сообщении губернатора.

Также, по словам главы области, в планах установить памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого находится у него в кабинете: «Тяжелая, основательная, а в реальную величину будет еще грандиознее. Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области».