В «Хезболле» свято место пусто не бывает

Заместитель командующего спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Мохаммад Реза Фалахзаде назначен временным генеральным секретарем ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источник.

Отмечается, что якобы верховный лидер Ирана Хаменеи лично назначил Фалахзаде на эту должность.

Ранее арабские СМИ сообщали, что в отношении командующего «Аль-Кудс» бригадного генерала Исмаила Каани начато расследование из-за подозрений связи главы его штаба с Израилем. Утверждалось, что из-за допросов Каани перенес сердечный приступ.