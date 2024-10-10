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В «Хезболле» свято место пусто не бывает

12:43 431

Заместитель командующего спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Мохаммад Реза Фалахзаде назначен временным генеральным секретарем ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источник.

Отмечается, что якобы верховный лидер Ирана Хаменеи лично назначил Фалахзаде на эту должность.

Ранее арабские СМИ сообщали, что в отношении командующего «Аль-Кудс» бригадного генерала Исмаила Каани начато расследование из-за подозрений связи главы его штаба с Израилем. Утверждалось, что из-за допросов Каани перенес сердечный приступ.   

Мохаммад Реза Фалахзаде
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