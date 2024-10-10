Специальные условия на приобретение нового Mercedes-Benz
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - Avtokapital-Azərbaycan MMC - объявляет об уникальной возможности стать обладателем автомобиля, способного удовлетворить даже самые смелые ожидания, подчеркнуть его успешность и стиль.
При покупке нового автомобиля GLE потребителям предоставляется бесплатное техническое обслуживание на 4-летний период.
Подробная информация представлена на сайте: https://bit.ly/4gYp2eF
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: *8885
Autostar Kaukasus
Тел.: +99412 976.