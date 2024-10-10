Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения
10 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло заседание Экономического совета страны, сообщили в Кабмине. На заседании были рассмотрены вопросы, вытекающие из поручений, данных на совещании по экономическим вопросам под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 сентября 2024 года, такие как «Правила регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджане», соблюдение законодательства о возврате выручки от экспортных операций в течение 180 дней, классификация экспортируемых товаров по секторам и странам, а также случаи невозврата валютных средств физическими и юридическими лицами в страну, административно-уголовная ответственность за непоступление валютных средств из-за рубежа.
По обсуждаемым вопросам выступили председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, председатель Центрального банка Талех Казымов, а также генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Вторым вопросом повестки дня было обсуждение деятельности ЗАО «Южный газовый коридор». По данному вопросу выступили министр экономики Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов.
Члены Экономического совета провели всесторонние обсуждения по представленным вопросам. По итогам заседания с учетом предложений членов Экономического совета были приняты решения и даны соответствующие поручения соответствующим органам.