Али Асадов собрал чиновников и дал важные поручения

10 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло заседание Экономического совета страны, сообщили в Кабмине. На заседании были рассмотрены вопросы, вытекающие из поручений, данных на совещании по экономическим вопросам под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 сентября 2024 года, такие как «Правила регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджане», соблюдение законодательства о возврате выручки от экспортных операций в течение 180 дней, классификация экспортируемых товаров по секторам и странам, а также случаи невозврата валютных средств физическими и юридическими лицами в страну, административно-уголовная ответственность за непоступление валютных средств из-за рубежа.