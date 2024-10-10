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Новое обвинение Саакашвили

13:04 459

Генеральная прокуратура Грузии выявила причастность экс-президента Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе в 2016 году.

В сентябре правоохранители задержали Давида Хечуашвили, который был заочно осужден и разыскивался за организацию покушения на Таргамадзе в 2016 году.

Как сообщается на сайте ведомства, задержанный по обвинению в покушении на парламентария Давид Хечуашвили в 2016 году встретился с неким Шотой Чичиашвили, который передал ему поручение экс-президента Грузии следить за Таргамадзе. По словам Хечуашвили, политик не доверял депутату, поскольку тот, по информации Саакашвили, сотрудничал с тогдашней властью Грузии.

Автомобиль Гиви Таргамадзе подорвали вечером 4 октября 2016 года в центре Тбилиси. Сам депутат и его водитель получили незначительные травмы, но трех прохожих пришлось госпитализировать.

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