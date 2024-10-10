Банк Республика продемонстрировал динамичное развитие во всех бизнес-направлениях

Банк Республика, один из крупнейших банков Азербайджана, объявил финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

✅ Активы банка выросли более чем на 15% и составили 2,2 миллиарда манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

✅ Совокупный капитал банка увеличился на 38% и составил 206,7 млн манатов, превышая регулятивную норму более чем в 4 раза.

✅ Кредитный портфель банка вырос на 25%, достигнув 1,4 миллиарда манатов.

✅ Депозитный портфель банка вырос на 12% и составил 1,3 миллиарда манатов.

✅ Чистый процентный доход банка вырос более чем на 30%, достигнув 109,4 млн манатов.

✅ Чистая операционная прибыль банка выросла более чем на 46%, достигнув 52,1 млн манатов.

✅ Чистая прибыль банка увеличилась на 53% и составила 39,2 млн манатов.

✅ Коэффициент адекватности капитала I уровня - 9,58% (норма 6%).

✅ Коэффициент адекватности совокупного капитала - 13,66%, (норма 12%).

✅ Коэффициент левереджа - 6,68% (норма 5%).

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).

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