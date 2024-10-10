В Ашхабаде проходит встреча Путина и Пезешкиана

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это первая встреча двух президентов.

Как сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, стороны обсудят двусторонние вопросы, а также резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Отметим, что президенты Ирана и РФ находятся в Ашхабаде для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».