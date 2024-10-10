Шансы Украины на победу в войне с Россией тают со скоростью сужения шагреневой кожи. Да и изначально победа Киева в этой войне выглядела довольно условно: ведь в классической войне абсолютная победа над противником достигается путем его полного изгнания с захваченных территорий. В Киеве, как и на Западе наиболее оптимальным вариантом победы считалось предотвращение развития наступления российских войск. В нынешней фазе войны, полная победа Украины над Россией – чистая фантасмагория. После провала масштабного контрнаступления ВСУ, которое готовилось с лета прошлого года, шансы на «чистую победу» Киева развеялись. В случае, если бы Украине удалось добиться успехов на этом этапе войны, реализовать задуманное контрнаступление и вернуть хотя бы часть утраченных территорий, у правительства Зеленского появилась бы возможность занять более прочную позицию на вероятных переговорах с Кремлем. Это стало бы ощутимым успехом украинцев в этой войне.

Однако прорыв российской армии с мая 2024 года,поставил под угрозу и «план полупобеды». Россияне за весну и лето продвинулись с небывалой скоростью, захватив в Донбассе, а затем в приграничных районах Харьковской области, освобожденных украинцами в 2022 году, значительные территории. Наступление не остановилось с приходом осени, и на днях российская армия после многомесячных кровопролитных боев захватила Угледар - важный узел коммуникационных маршрутов. Практически ежедневно россияне занимают один или несколько населенных пунктов в Донбассе: укрепленной линии обороны украинской армии уже не существует, и фронт обваливается. Безусловно, украинская армия продолжает успешно наносить удары с помощью дронов и ракет по глубоким тылам России и оккупированных территорий, уничтожая крупные топливные базы, аэродромы и огромные склады боеприпасов. В перспективе эти удары могут ухудшить снабжение российских войск на передовой, однако сейчас ситуация на фронте ухудшается для Киева с каждым днем. Эйфория, вызванная наступлением украинской армии на Курскую область, постепенно угасает. Операция в Курске не замедлила темп наступления российской армии на Донбассе. Напротив, Кремль, предположив, что тактика Киева рассчитана на вывод части российских войск из Донбасса и их спешную переброску в Курск, сломал планы украинского Генштаба, отказавшись от идеи передислокации войск. Вместо этого российская сторона продолжала усиливать наступление в Донбассе, не замечая «второстепенные события» на Курске.

Эксперты предполагали, что Кремль постарается добиться максимального продвижения в Донбассе до наступления осени, а затем серьезно займется ситуацией на курском направлении, направив туда дополнительные силы для вытеснения украинцев и нивелирования успехов Киева. Опасения подтвердились, ибо после полного захвата российской армией десятков малых населенных пунктов в Донбассе, города Угледар, частичного контроля над Торецком и Часовом Яром, а также приближения к стратегически важному Покровску на несколько километров, Россия активизировала контратаки в Курске, начав сокращать площадь территорий, контролируемых украинской армией. Очередное крупное контрнаступление России в Курской области произошло накануне. Независимая аналитическая группа Украины Deep State сообщила, что российская армия при поддержке многочисленной боевой техники прорвала левый фланг украинской группировки в Курске. В результате ожесточенных боев дальнейшее продвижение российских сил было остановлено, но ситуация остается сложной, и группа Deep State предупредила, что Вооруженные силы Украины находятся «на грани очередной катастрофы». Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, в ходе телебрифинга 10 октября заявил, что Россия направила в Курскую область 50-тысячную группировку, ослабив тем самым свои позиции на других фронтах в Украине. По словам главкома, российское командование перебросило эти силы с других участков, где велись наступательные действия. Генерал также подчеркнул, что из-за этой передислокации российские группировки ослабли на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на краматорском участке фронта.

Однако результаты боев за последние сутки не подтверждают, что ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на донбасском фронте. Согласно данным аналитической группы Deep State, за последние сутки российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области и один в Луганской. Аналитики также зафиксировали продвижение российских войск в направлении поселка Нью-Йорк. Кроме того, 9 октября украинская армия подвергла опасности один из своих самых ценных активов — зенитно-ракетный комплекс Patriot вблизи села Пашена Балка в Днепропетровской области. По сообщениям российских источников, две ракеты «Искандер» были запущены по позициям батареи Patriot, и, как утверждается, уничтожили ее радиолокационные установки. Однако видеокадры показывают, что взрывы произошли на некотором удалении от элементов комплекса. Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала эмоциональный пост на эту тему в Facebook, прямо обвиняя высшее военное руководство в некомпетентности и коррупции. Она заявила, что «еще один поврежденный Patriot» — это результат неспособности генералитета создать эффективную систему. Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уйти в отставку, утверждая, что его подход устарел, а его руководство лишь усугубило проблемы в управлении армией.