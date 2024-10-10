В Газахе студенты отравились донером. Прокуратура проводит расследование

Прокуратура Газахского района расследует информацию о пищевом отравлении 18 студентов в столовой Газахского филиала Бакинского государственного университета.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, для установления причин отравления сотрудниками прокуратуры при участии экспертов Агентства пищевой безопасности (AQTA) взяты пробы из продуктов питания столовой, назначена соответствующая экспертиза и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Студентам была оказана первая помощь в больнице, все они выписаны.