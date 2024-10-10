Покушение на соратника Кадырова

Возбуждено уголовное дело по факту покушения в этом городе, сообщает ГСУ СК по области в телеграм-канале. По данным издания, неизвестный выстрелил в экс-чиновника четыре раза, после чего скрылся. Алихаджиева госпитализировали в реанимацию.

Шерип Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова, пишет «Коммерсант». В 2003 году президент Владимир Путин вручил Алихаджиеву орден Мужества. Тогда тот возглавлял администрацию Шалинского района Чечни (республикой в то время руководил Ахмат Кадыров). В 2006 году Алихаджиев стал зампредом правительства Ингушетии.

По версии подмосковного СК, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника дома. Тот получил два огнестрельных ранения и был доставлен в больницу. Алихаджиева прооперировали.

По словам родственников, в последнее время никаких угроз Алихаджиеву не поступало. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что покушение на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было спланировано. «Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено: нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один, проник на территорию и [после покушения] покинул поселок, предварительно, незамеченным», - сказал собеседник агентства.