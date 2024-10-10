Путину нужно больше солдат, но не хочется мобилизации

Российский президент Владимир Путин столкнулся с серьезной проблемой нехватки живой силы в армии. Теперь как России, так и Украине приходится искать новые ресурсы для продолжения боевых действий, и перспективы завершения конфликта остаются призрачными, пишет Newsweek.

С февраля 2022 года Россия понесла более 665 тысяч потерь, в частности, только за одни сутки погибают или получают ранения более тысячи российских военных. Хотя Москва не предоставляет детальной информации о своих потерях, российская сторона регулярно сообщает о значительном количестве погибших и раненых украинцев - более тысячи ежедневно.

Точные данные о жертвах на поле боя сложно проверить. Однако, по словам британского правительства, российские потери приближаются к 648 тысячам. Уильям Фрир, научный сотрудник британского Центра по геостратегии, отмечает, что и Россия, и Украина сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов. Он подчеркивает, что после боеприпасов важнейшим фактором в войне на истощение является замена потерь.

По данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия понесла наибольшие потери за месяц, и тенденция к росту количества жертв продолжится до конца года, несмотря на зимний период.

По мере того как война продолжается, России приходится искать новые способы пополнения войск. Кремль надеется сделать добровольное вступление в армию более привлекательным, но также имеет непопулярные варианты, такие как отправка призывников в Украину или объявление новой волны мобилизации.

Россия использует несколько источников для набора военных. Это регулярные призывники, контрактники, резервисты, а также наемники, такие как бойцы группы "Вагнера", и иностранцы, которые присоединяются к войне в обмен на высокие зарплаты и гражданство.

Мобилизация остается деликатным вопросом для Путина. Несмотря на объявление о наборе 133 тысяч новобранцев во время осеннего призыва, значительная часть мужчин призывного возраста покинула страну, чтобы избежать службы. В прошлом году Кремль ввел новые правила, позволяющие электронно отправлять повестки, что помогает бороться с уклонением от призыва.

Увеличение финансовых стимулов стало одним из главных методов привлечения новых солдат. Например, Москва выделила 90 миллиардов рублей на выплаты контрактникам, чтобы набрать дополнительно 225 тысяч бойцов.

Кремль может столкнуться с необходимостью привлекать солдат из более состоятельных регионов, что может привести к политическому напряжению. Фрир отмечает, что повторная мобилизация в стиле осени 2022 года может серьезно повлиять на репутацию Путина.

На этом фоне украинская армия также сталкивается с трудностями в наборе новых сил. Украина снизила призывной возраст до 25 лет, но ее человеческие резервы меньше, чем у России.

Если Россия не смягчит свои наступательные действия, в ближайшие месяцы ей придется принять решение о дальнейшей стратегии в войне.