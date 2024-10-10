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Шольц летит в Стамбул на переговоры с Эрдоганом

14:05 1153

Канцлер Германии Олаф Шольц в конце следующей недели посетит Турцию, проведет 19 октября в Стамбуле переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер в конце следующей недели отправится в Турцию, в субботу, 19 октября, встретится в Стамбуле с президентом Эрдоганом», - сказал он.

По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Бюхнер отметил, что на переговорах, по всей видимости, будет обсуждаться война РФ против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также проблема миграции. 

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