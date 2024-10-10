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Yelo Bank завершил третий квартал с сильными финансовыми результатами

14:07 494

Yelo Bank объявил финансовые результаты за третий квартал текущего года, демонстрируя положительную динамику по ключевым показателям. В течение 2024 года чистая прибыль банка составила 35 миллионов манатов, что более чем в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Банк активно участвовал в финансировании бизнеса, способствуя его уверенному росту. По сравнению с прошлогодним периодом кредитный портфель увеличился на 183 миллиона манатов, что составляет прирост более чем на 25%. Таким образом, общий кредитный портфель достиг 898 миллионов манатов. В приоритете Yelo Bank остается кредитование реального сектора экономики: две трети портфеля составляют бизнес-кредиты, объем которых вырос до 567 миллионов манатов, увеличившись на 96 миллионов манатов, что более чем на 20% превышает показатели прошлого года. Заметный рост также наблюдается в секторе микрокредитов, который увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом и составил 328,6 миллиона манатов.

Кредитный портфель, выданный физическим лицам, вырос на 35,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 336,4 миллиона манатов. Примерно 50% прироста потребительского кредитного портфеля пришлись на онлайн-каналы.

Общий сберегательный портфель банка увеличился на 200 миллионов манатов (рост на 31%) и на конец третьего квартала составил 841,5 миллиона манатов, что подтверждает привлекательность сберегательных продуктов Yelo Bank.

Процентные доходы банка увеличились на 39% и достигли 113 миллионов манатов, а непроцентные доходы выросли более чем в три раза, составив 24 миллиона манатов.

Общий капитал банка составил 140 миллионов манатов, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 90 миллионов манатов выше нормативного уровня. Коэффициент достаточности общего капитала составляет 13,5%, а коэффициент достаточности капитала 1-го уровня — 7,7%, что значительно превышает нормативные требования. На конец отчетного периода активы банка составили 1 миллиард 177 миллионов манатов.

Председатель правления Анар Гасанов отметил, что в третьем квартале достигнуты важные успехи в реализации стратегических целей банка: «Эти результаты свидетельствуют не только о наших усилиях по повышению качества услуг и продуктов, но и о доверии, которое клиенты оказывают Yelo Bank. Наши финансовые показатели за третий квартал подтверждают, что мы достигаем ряда ключевых целей нового стратегического периода. В этом году мы продолжим цифровизацию наших услуг и продуктов, а также укрепим деятельность филиалов. Наша цель — вывести деятельность банка на более устойчивый уровень, следуя принципам ESG, которые являются одним из наших главных стратегических приоритетов. Верю, что 2024 год станет значимой вехой для Yelo Bank на пути к устойчивому развитию».

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/online-services/loan_request/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az 

Yelo Bank – яркий Банкинг!

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