USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года

Отдел информации
14:13 2899

Официальные Баку и Москва время от времени заявляют, что миссия Европейского союза по мониторингу границы в Армении «не способствует стабильности в регионе» и «занимается шпионской деятельностью», требуя ее вывода. Однако в Ереване не только не обсуждают вывод миссии после окончания ее мандата, но, напротив, говорят о необходимости продления данного мандата.

Отметим, что Баку и Москва неоднократно заявляли, что под видом наблюдателей в составе миссии ЕС действуют спецслужбы и силовики.

Спецслужбы остаются и не покинут границу Азербайджана

Несколько дней назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев на встрече в Баку с главой военного штаба НАТО генералом Янушем Адамчаком заявил, что миссия Европейского союза «обостряет ситуацию в регионе» и «должна быть выведена с условной границы».

Миссия, насчитывающая 200 человек, была размещена в Армении в феврале 2023 года сроком на два года. То есть до окончания ее мандата остается всего четыре месяца. Однако в соглашении между Арменией и Европейским союзом указано, что мандат наблюдателей (или разведчиков) может быть продлен еще на два года.

Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян в интервью армянской службе «Радио Свобода» отметил, что пока обсуждений на эту тему не ведется, но продление срока миссии ожидается.

По мнению Ханданяна, поскольку деятельность этой миссии регулируется в рамках двусторонних отношений между Арменией и Европейским союзом, вмешательство третьих сторон в данный процесс неуместно.

В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 4098
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 974
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 1211
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 2900
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 10376
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
14:53 974
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
13:15 3770
Хитрая армянская партия Запада против России
Хитрая армянская партия Запада против России наш комментарий
10 октября 2024, 20:37 8067
Встретились как-то Пезешкиан и Путин...
Встретились как-то Пезешкиан и Путин... видео, обновлено 13:54
13:54 2681
Байден угробил мир, Украину и Америку
Байден угробил мир, Украину и Америку наш комментарий
10 октября 2024, 18:04 7594
Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов
Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов почти официоз
12:31 2508

ЭТО ВАЖНО

В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 4098
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 974
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 1211
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 2900
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 10376
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
14:53 974
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция
Катастрофа для Украины. Мешает и коррупция о развитии ситуации
13:15 3770
Хитрая армянская партия Запада против России
Хитрая армянская партия Запада против России наш комментарий
10 октября 2024, 20:37 8067
Встретились как-то Пезешкиан и Путин...
Встретились как-то Пезешкиан и Путин... видео, обновлено 13:54
13:54 2681
Байден угробил мир, Украину и Америку
Байден угробил мир, Украину и Америку наш комментарий
10 октября 2024, 18:04 7594
Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов
Миссия азербайджанского прокурора в Албании: антикоррупция и возвращение активов почти официоз
12:31 2508
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться