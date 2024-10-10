Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года

Отметим, что Баку и Москва неоднократно заявляли, что под видом наблюдателей в составе миссии ЕС действуют спецслужбы и силовики.

Официальные Баку и Москва время от времени заявляют, что миссия Европейского союза по мониторингу границы в Армении «не способствует стабильности в регионе» и «занимается шпионской деятельностью», требуя ее вывода. Однако в Ереване не только не обсуждают вывод миссии после окончания ее мандата, но, напротив, говорят о необходимости продления данного мандата.

Несколько дней назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев на встрече в Баку с главой военного штаба НАТО генералом Янушем Адамчаком заявил, что миссия Европейского союза «обостряет ситуацию в регионе» и «должна быть выведена с условной границы».

Миссия, насчитывающая 200 человек, была размещена в Армении в феврале 2023 года сроком на два года. То есть до окончания ее мандата остается всего четыре месяца. Однако в соглашении между Арменией и Европейским союзом указано, что мандат наблюдателей (или разведчиков) может быть продлен еще на два года.

Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян в интервью армянской службе «Радио Свобода» отметил, что пока обсуждений на эту тему не ведется, но продление срока миссии ожидается.

По мнению Ханданяна, поскольку деятельность этой миссии регулируется в рамках двусторонних отношений между Арменией и Европейским союзом, вмешательство третьих сторон в данный процесс неуместно.