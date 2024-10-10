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Президент Ирана обратился к Израилю

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14:14 2988

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Израиль прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и подчеркнул, что израильская сторона нарушает «все возможные международные договоренности».

«Я хотел бы сказать Израилю - остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз», - сказал президент Ирана в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

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