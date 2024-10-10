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Казахстан отказался работать с Московской биржей

14:40 922

Московская биржа в ближайшее время выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил председатель Нацбанка республики Тимур Сулейманов.

«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное профессиональное решение», — сказал Сулейманов.

Он напомнил, что Мосбиржа и KASE ранее имели договор о стратегическом сотрудничестве. «Но после того как Мосбиржа попала под санкции, они [представители биржи], я считаю, по-партнерски сказали, что их санкционный статус будет мешать предприятию KASE», — пояснил глава регулятора.

До этого председатель правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по поводу выкупа акций у Мосбиржи. По ее словам, такой выкуп может быть осуществлен либо самой площадкой, либо акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.

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