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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
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Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России

14:53 975

Члены НАТО не должны бояться ядерных угроз, которыми разбрасывается Кремль в попытке ослабить военную поддержку Украины западными странами, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Начинающиеся на следующей неделе ядерные учения продемонстрируют, по его словам, готовность ответить на такие угрозы.

В четверг Рютте встречался в Лондоне с британским премьер-министром Киром Стармером и затем участвовал в переговорах между ним и Владимиром Зеленским. Президент Украины отправился в тур по крупнейшим странам Европы, чтобы обсудить свой «план победы» и еще раз представить аргументы в пользу увеличения поставок оружия и нанесения дальнобойных ударов вглубь российской территории.

Возможность снятия запрета на такие удары западными ракетами побудила Владимира Путина заявить: в Москве будут рассматривать это как прямое участие стран НАТО в российско-украинском противостоянии, что «уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта».

Поэтому Путин предложил скорректировать ядерную доктрину, чтобы «агрессия» со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы расценивалась как совместная атака на Россию. По его словам, стоит также уточнить возможность применения ядерного оружия в случае получения «достоверной информации» о массированном запуске по целям в России воздушно-космических средств нападения, таких как стратегическая авиация, крылатые ракеты, гиперзвуковые аппараты и беспилотники.

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