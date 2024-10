Никакого Трампа. Сплошная Харрис

Известное британское издание The Economist опубликовало статью под заголовком «Трампизация американской политики» (The Trumpification of American Policy). Ее авторы утверждают, что независимо от того, кто победит на выборах в ноябре, Дональд Трамп уже определил стратегию обеих партий.

«Кто бы ни набрал 270 голосов выборщиков, идеи Трампа победят, - утверждает издание. - Он, а не Харрис установил условия этого конкурса. Американская политика будет, безусловно, трампизирована».