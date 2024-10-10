Никакого Трампа. Сплошная Харрис

Известное британское издание The Economist опубликовало статью под заголовком «Трампизация американской политики» (The Trumpification of American Policy). Ее авторы утверждают, что независимо от того, кто победит на выборах в ноябре, Дональд Трамп уже определил стратегию обеих партий. «Кто бы ни набрал 270 голосов выборщиков, идеи Трампа победят, - утверждает издание. - Он, а не Харрис установил условия этого конкурса. Американская политика будет, безусловно, трампизирована».

Как наблюдатель за американской политикой и реакции на нее европейских изданий в течение многих лет я могу сказать, что так называемые авторитетные издания старушки Европы часто допускают перехлест. И The Economist – первый в этом ряду. Такое ощущение, что его авторы часто излагают свои собственные и довольно экстравагантные идеи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Эти авторы стремятся доказать, что разницы в экономических проектах Трампа и Харрис практически никакой, что кандидат в президенты от демократов просто унаследовала политику Трампа его первого срока по части торговых тарифов, налогов, фрекинга (добычи сланцевого газа путем гидроразрыва пласта), иммиграции. То есть идет просто безудержное копирование старых трамповских программ, ничего другого команда Харрис придумать не может. К сожалению, у нас сейчас в обстановке предвыборной лихорадки нет возможности обратиться к именитым американским экспертам с просьбой прокомментировать умозаключения авторов The Economist. Предвижу, что большинство из них скажет: «Что за чушь, экономические проекты Харрис и Трампа и по налогам, и по тарифам, и по вопросам иммиграции не просто не совпадают, а часто диаметрально противоположны».

Давайте же обратимся к одном пассажу - о политике, которую предполагают проводить Харрис и Трамп применительно к Украине. У авторов цитируемой нами статьи хватило ума отметить, что в этой сфере расхождение между двумя кандидатами наиболее заметно. Ну хотя бы так. Позиция Трампа по Украине совершенно непонятна. Республиканец постоянно говорит о том, что у него хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским и он сможет добиться сделки по Украине в течение 24 часов. «Сделка» - его любимое слово как бизнесмена, но оно не слишком уместно в международных делах. Обещания предпринимателя, но не политика Трампа - пустая бравада, лишенная всякого содержания. В мире подозревают, что в случае своей победы на выборах он просто попытается принудить Киев к отказу от попытки вернуть захваченные земли, к тому, чтобы забыть про амбициозный план получить членство в НАТО и ЕС. То есть попросту капитулировать. На встрече с Зеленским Трамп сказал, что хочет «увидеть честную сделку», но когда его попросили конкретизировать, он сказал, что «еще слишком рано об этом говорить». То есть стало очевидно, что никакого плана по Украине у Трампа нет и в помине. Определенные наводки дает доклад, подготовленный двумя его советниками в сфере национальной безопасности – Фредом Флейтцем и Китом Келлогом. Те предлагают не требовать, чтобы Киев отказался от возвращения захваченных земель, но советуют установить жесткое табу на вступление Украины в НАТО, а России обещают в это время снятие ряда санкций. Отказ Киева от членства в НАТО, полагают советники Трампа, поможет усадить Россию за стол переговоров.

Трамп в конце прошлого - начале этого года сначала противился утверждению в Палате представителей Конгресса пакета помощи Украине, но потом дал отмашку спикеру Майку Джонсону, когда увидел, что подавляющее большинство конгрессменов-республиканцев готово проголосовать за этот пакет. У Харрис совершенно иной план, не допускающий колебаний в вопросе о предоставлении военной помощи Киеву. После встречи с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне она заявила, что отказ от предоставления Украине гарантий безопасности (читай: вступление в НАТО) является фактическим предложением о капитуляции, а не достижения мира. В интервью программе «60 минут» на этой неделе Харрис категорически отвергла какие-либо переговоры с Путиным без участия Киева. «Украина должна иметь голос в определении своего будущего», - сказала она и выразила скептическое отношение к тому, что Трамп сможет быстро положить конец без того, чтобы Украина покорилась требованиям России и фактически сдалась бы без боя. Что же касается вступления в Североатлантический альянс, то Камала Харрис совершенно очевидно станет следовать курсу Байдена, который говорит, что США и их европейские союзники «будут строить мост для Украины в НАТО». Со своей стороны она говорит, что в случае победы на выборах намерена продолжать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».