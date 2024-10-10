Президент Бразилии приедет в Баку

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Азербайджан для участия в Бакинской глобальной климатической конференции СОР29, сказал Андре Корреа ду Лагу, секретарь по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Министерства иностранных дел Бразилии.

Ду Лагу подчеркнул, что конференция СОР29 чрезвычайно важна для Бразилии как для страны-хозяина предстоящей 30-й сессии СОР.

"Безусловно, СОР29 чрезвычайно важна для нас, потому что на ней будет затронута тема финансирования через новые коллективные количественные цели - NCQG. Таким образом, с продвижением дискуссий по финансированию мы сможем провести более плодотворные дебаты по национально определяемым вкладам (NDC's). Это станет главной темой COP30 в Бразилии", - сказал он.