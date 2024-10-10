Месут Озил в гостях у Фарида Гаибова
15:06 1305
В Баку в составе турецкой делегации прибыл бывший футболист сборной Германии, чемпион мира Месут Озил.
Сегодня знаменитого экс-футболиста мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» принял министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Также сегодня Озил побывает на базе футбольного клуба «Карабах», где сыграет с юными футболистами.
Турецкую делегацию возглавляет профессор Ирфан Гюндюз, с которым Фарид Гаибов обсудил вопросы развития детского футбола в Азербайджане.
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