ЦАХАЛ не дремлет: ликвидирован командир «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской Общей службой безопасности («Шин-Бет» или ШАБАК) ликвидировала полевого командира палестинского движения «Исламский джихад» Мухаммеда Абдуллу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Спецоперация прошла в лагере для беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Абдулла возглавлял отделение «Исламского джихада» в палестинском городе Тулькарме.

«Самолет ЦАХАЛ нанес удар по району Тулькарма и ликвидировал Мухаммеда Абдуллу, главу террористической сети «Исламский джихад». ...Вместе с ним был уничтожен еще один террорист», — говорится в сообщении.

В конце августа ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера «Исламского джихада» в Тулькарме Мухаммеда Джабера. В результате перестрелки погибли еще четверо палестинских боевиков. Джабера на посту командира местного отделения радикального движения заменил Мухаммед Абдулла.