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В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков

15:27 1230

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) в рамках миссии COP29 запускает стратегическое сотрудничество со стартапами Recepta и Clopos для широкого внедрения цифровых чеков в этом секторе.

Проект открывает множество преимуществ для предпринимателей, государства и клиентов. Предприниматели улучшат клиентский опыт благодаря персонализированным цифровым чекам, получат доступ к ценным данным о поведении клиентов и смогут применять целевой маркетинг. Иностранные посетители, включая участников COP29, смогут легко собирать цифровые чеки для упрощенного возврата расходов, что улучшит их опыт путешествий. Местные жители получат выгоду от бонусных программ и программ лояльности, которые объединят разных производителей и потребителей.

Таким образом, Recepta внедрит технологию цифровых чеков, делая ее доступной для ресторанов, а Clopos обеспечит технологическую интеграцию через современные POS-системы. İRİA, в свою очередь, будет способствовать масштабированию проекта по всей стране.

Для государства проект приведет к значительному сокращению бумажных отходов, что будет иметь экологические преимущества, а также улучшит сбор и анализ данных, открывая возможности для более прогрессивного экономического регулирования. Это станет важным шагом для Азербайджана в области устойчивого развития и цифровых инноваций.

Стартап Recepta предлагает решения, снижающие необходимость использования бумажных чеков, способствуя охране окружающей среды и ускоряя переход к зеленой экономике. Стартап Clopos предоставляет ресторанам инновационные POS-системы и программы управления.

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