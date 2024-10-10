В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) в рамках миссии COP29 запускает стратегическое сотрудничество со стартапами Recepta и Clopos для широкого внедрения цифровых чеков в этом секторе.

Проект открывает множество преимуществ для предпринимателей, государства и клиентов. Предприниматели улучшат клиентский опыт благодаря персонализированным цифровым чекам, получат доступ к ценным данным о поведении клиентов и смогут применять целевой маркетинг. Иностранные посетители, включая участников COP29, смогут легко собирать цифровые чеки для упрощенного возврата расходов, что улучшит их опыт путешествий. Местные жители получат выгоду от бонусных программ и программ лояльности, которые объединят разных производителей и потребителей.