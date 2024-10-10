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В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области

15:37 988

В Курской области Вооруженным силам Украины удалось остановить контрнаступление россиян в районе Новоивановки и Любимовки, сказал украинский военный обозреватель Денис Попович в эфире «24 канала».

«Россияне пошли в контрнаступление. Оно было. Российская Федерация продвинулась мимо Любимовки на Новоивановское. Была довольно ощутимая механизированная атака. Если посмотреть на карту, то образовалась такая «голова дракона» и в его «пасти» условной - серая зона, где продвинулись российские войска. Если они продвинулись бы дальше, то могли отрезать хороший кусок наших войск. Мы видим эту угрозу. Но сегодня утром пошли сообщения о том, что удалось это остановить. И даже говорят, что начался откат назад (россиян)», - приводит УНИАН слова обозревателя.

Попович напомнил, что месяц назад было также контрнаступление россиян в Курской области, и тогда им удалось отодвинуть с определенной территории ВСУ.

«Потерян населенный пункт Снагость. Снагость сейчас не находится под контролем Вооруженных сил Украины», - уточнил он.

Попович отметил, что россияне стянули в Курскую область опытные войска, хотя и есть определенное количество срочников.

Он также прокомментировал поражение стратегических складов боеприпасов на территории РФ. По его словам, дефицит боеприпасов сейчас должны почувствовать россияне на Харьковском направлении и их подразделения в Курской области.

Попович отметил, что сейчас значительно сократилось соотношение боеприпасов: «Относительно изменения - что было 1 к 8, а сейчас 1 к 3 или 2,5 - это подтверждается нашими источниками, не только пишут зарубежные СМИ. Поэтому это вполне релевантно. Здесь немножко мы увеличили свое производство, и, да, наши партнеры предоставляют боеприпасы в рамках инициатив, которые есть. И учитывая то, что есть западная артиллерия, которая более точная, ситуация не такая сложная, как это было в феврале, в марте, когда соотношение достигало 1 к 8, 1 к 10».

По мнению Поповича, осенняя погода повлияет на активность россиян и их способности: «… В полях, когда начинаются дожди, труднее задействовать технику, там тяжело работать пехоте, поскольку враг по колено в грязи. Наступательные действия будут замедляться. Враг будет в значительной степени смотреть на дороги. А дороги дают возможность лучше предсказать, куда будут наступательные действия».

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