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Три азербайджанских вуза в рейтингах лучших университетов мира

15:50 1131

Международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня перевыпустило ежегодные предметные рейтинги лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject по двум предметам: «Инженерные специальности в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum и «Образование и обучение»/Education and Teaching.

Данные рейтинги представляют собой независимый сравнительный анализ более 16 400 образовательных программ высших учебных заведений, по которым обучаются студенты 1500 университетов в 95 странах и территориях, в 55 предметах и пяти широких предметных категориях.

В новую версию предметного рейтинга по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum впервые входит Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, в обновленном списке вузов-участников этого предметного рейтинга университет располагается в диапазоне позиций 101-150.

Другими словами, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности входит в число лучших 150 вузов мира, у которых есть образовательные программы по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum.

Данный результат был достигнут во многом благодаря высокому показателю высшего учебного заведения по индикатору «Репутация среди работодателей», что говорит о высоком качестве подготовки студентов и выпускников для дальнейшего трудоустройства.

Таким образом, количество азербайджанских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject выросло до трех. Кроме Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, в предметные рейтинги входят Азербайджанский университет языков и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC):

Предметные рейтинги лучших университетов мира 2024 года – QSWorldUniversityRankingsbySubject 2024: результаты азербайджанских высших учебных заведений

Позиция в 2024 году

Позиция в 2023 году

Университет

Предмет /

предметная категория

101-150

 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Инженерные специальности

в области нефти и газа

301-340

301-340

Азербайджанский университет языков

Современные языки

351-400

501-530

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

Экономика и эконометрика

501-550

  

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

Общественные науки

и менеджмент

Сергей Христолюбов, региональный директор QS, комментирует: «Присутствие азербайджанских вузов во всей линейке наших рейтингов продолжает расширяться, о чем свидетельствует уверенное вхождение Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в высокий диапазон позиций предметного рейтинга по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum. В прошлом году данный университет дебютировал в рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings, а в этом году – был отмечен существенным улучшением позиций как в нашем флагманском институциональном рейтинге, так и в региональном рейтинге лучших университетов Европы.

Методология

При составлении предметных рейтингов лучших университетов мира QS использует пять основных индикаторов: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию, организационный индекс Хирша и индекс международных научных коллабораций. Точный вес каждого из них зависит от специфики публикационной активности в каждом из предметов. Например, показатели научной производительности, рассчитываемые на основе данных международной наукометрической платформы Scopus компании Elsevier, имеют важнейшее значение для образовательных программ в области Медицины, в то время как для образовательных программ в области Исполнительского искусства более важное значение имеет обучение профессиональным навыкам. 

Подробное описание методологии предметных рейтингов лучших университетов мира доступно по ссылке: https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/methodology.

  

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