Три азербайджанских вуза в рейтингах лучших университетов мира

Международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня перевыпустило ежегодные предметные рейтинги лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject по двум предметам: «Инженерные специальности в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum и «Образование и обучение»/Education and Teaching.

Данные рейтинги представляют собой независимый сравнительный анализ более 16 400 образовательных программ высших учебных заведений, по которым обучаются студенты 1500 университетов в 95 странах и территориях, в 55 предметах и пяти широких предметных категориях.

В новую версию предметного рейтинга по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum впервые входит Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, в обновленном списке вузов-участников этого предметного рейтинга университет располагается в диапазоне позиций 101-150. Другими словами, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности входит в число лучших 150 вузов мира, у которых есть образовательные программы по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum. Данный результат был достигнут во многом благодаря высокому показателю высшего учебного заведения по индикатору «Репутация среди работодателей», что говорит о высоком качестве подготовки студентов и выпускников для дальнейшего трудоустройства.

Таким образом, количество азербайджанских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject выросло до трех. Кроме Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, в предметные рейтинги входят Азербайджанский университет языков и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC): Предметные рейтинги лучших университетов мира 2024 года – QSWorldUniversityRankingsbySubject 2024: результаты азербайджанских высших учебных заведений Позиция в 2024 году Позиция в 2023 году Университет Предмет / предметная категория 101-150 Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности Инженерные специальности в области нефти и газа 301-340 301-340 Азербайджанский университет языков Современные языки 351-400 501-530 Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) Экономика и эконометрика 501-550 Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) Общественные науки и менеджмент Сергей Христолюбов, региональный директор QS, комментирует: «Присутствие азербайджанских вузов во всей линейке наших рейтингов продолжает расширяться, о чем свидетельствует уверенное вхождение Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в высокий диапазон позиций предметного рейтинга по «Инженерным специальностям в области нефти и газа»/Engineering – Petroleum. В прошлом году данный университет дебютировал в рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings, а в этом году – был отмечен существенным улучшением позиций как в нашем флагманском институциональном рейтинге, так и в региональном рейтинге лучших университетов Европы.