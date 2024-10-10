Запад следит за нарушителями санкций, но не наказывает их. Почему?

Правительство Великобритании, по информации BBC, ведет расследование в отношении 37 британских компаний, подозреваемых в соучастии в обходе нефтяных санкций, введенных против России. Однако пока никто не понес наказания. Напомним, в декабре 2022 года страны «Большой семерки», к которым затем присоединились и другие государства, ввели эмбарго на импорт российской нефти по морю и установили потолок цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это означает, что компаниям из этих стран запрещено участвовать в торговле российской нефтью — например, страховать груз, — если продажная цена барреля превышает 60 долларов.

BBC запросила информацию согласно закону о свободе информации, и получила ответ, что с декабря 2022 года Министерство финансов Великобритании открыло расследование в отношении 52 компаний, подозреваемых в нарушении этого запрета. К августу этого года расследование по 15 случаям было завершено, в остальных 37 случаях оно продолжается. Однако штрафов наложено не было. Случаи предполагаемого обхода санкций расследует специальное подразделение министерства — Бюро применения финансовых санкций (OFSI). В марте этого года OFSI получило дополнительно 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов) на обеспечение санкционного режима. Руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness Луис Уилсон возмущен тем, что британский Минфин до сих пор никого не наказал за участие в обходе санкций, и призывает правительство действовать решительнее: «Если правительство Великобритании положит конец участию британских фирм в спекуляциях Путина, то, я думаю, другие страны последуют этому примеру».

Министерство финансов объясняет, что подобные расследования сложны и занимают много времени. Луис Уилсон также признает, что фирмы могут довольно легко «внезапно обнаруживать» документы, доказывающие их невиновность. США, по мнению Уилсона, не хотят ужесточать контроль за соблюдением санкций, опасаясь, что исчезновение большой доли российской нефти с мирового рынка приведет к повышению цен. Администрация США утверждает, что санкции уже в некоторой степени работают: Россия давно вынуждена продавать нефть со скидкой в размере примерно 17 процентов. Пресс-секретарь британского Министерства финансов добавил, что, по данным российского Минфина, в 2023 году налоговые доходы от нефти упали на 30 процентов по сравнению с 2022 годом. «Теневой заместитель» министра иностранных дел, депутат Палаты общин от Консервативной партии Харриет Болдуин заявила, что, по ее сведениям, поставщики и британские покупатели обходят потолок цен, отправляя российскую нефть сначала на переработку в третьи страны, а затем импортируя нефтепродукты в Британию.