Генеральный директор Bakcell выступил на Инновационном саммите INMerge

Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании Bakcell, INMerge успешно продолжает проведение Инновационного саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием «Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний». Вместе с Клаусом Мюллером в мероприятии также приняли участие региональный директор Vodafone Group Йоханнес Хаммер, директор по стратегическим связям GSMA Таир Исмаилов и директор ИТ компании Silknet Чейбанни Наги.

В своем выступлении в ходе сессии Клаус Мюллер дал подробную информацию об инновационных проектах и продуктах, реализуемых компанией Bakcell, планах на будущее и важности стратегического партнерства компании с Vodafone Group. Было отмечено, что партнерство между Bakcell и Vodafone Group позволит предоставлять абонентам в нашей стране инновационные решения и технологии на основе искусственного интеллекта. В рамках сотрудничества с Vodafone Group компания Bakcell впервые в Азербайджане начала использование консультанта по тарифам на основе искусственного интеллекта. Кроме того, участникам была представлена информация о проектах, реализуемых Bakcell совместно с Kapital Bank и Uber. Компания Bakcell вызвала большой интерес у гостей Инновационного саммита INMerge. Посетители протестировали на стенде сверхбыструю сеть Bakcell, ознакомились с технологией виртуальной реальности (VR), различными продуктами и услугами компании. В рамках мероприятия также был представлен поддерживаемый искусственным интеллектом чат-бот Bakcell.