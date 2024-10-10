Генеральный директор Bakcell выступил на Инновационном саммите INMerge
Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании Bakcell, INMerge успешно продолжает проведение Инновационного саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием «Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний».
Вместе с Клаусом Мюллером в мероприятии также приняли участие региональный директор Vodafone Group Йоханнес Хаммер, директор по стратегическим связям GSMA Таир Исмаилов и директор ИТ компании Silknet Чейбанни Наги.
В своем выступлении в ходе сессии Клаус Мюллер дал подробную информацию об инновационных проектах и продуктах, реализуемых компанией Bakcell, планах на будущее и важности стратегического партнерства компании с Vodafone Group. Было отмечено, что партнерство между Bakcell и Vodafone Group позволит предоставлять абонентам в нашей стране инновационные решения и технологии на основе искусственного интеллекта.
В рамках сотрудничества с Vodafone Group компания Bakcell впервые в Азербайджане начала использование консультанта по тарифам на основе искусственного интеллекта. Кроме того, участникам была представлена информация о проектах, реализуемых Bakcell совместно с Kapital Bank и Uber.
Компания Bakcell вызвала большой интерес у гостей Инновационного саммита INMerge. Посетители протестировали на стенде сверхбыструю сеть Bakcell, ознакомились с технологией виртуальной реальности (VR), различными продуктами и услугами компании.
В рамках мероприятия также был представлен поддерживаемый искусственным интеллектом чат-бот Bakcell.
Стоит отметить, что цель Инновационного саммита INMerge, состоявшегося 10-11 октября, заключается в том, чтобы внести вклад в развитие инновационной экосистемы, объединить стартапы и инвесторов, и создать для них возможность сотрудничества, а также построить платформу для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. В настоящее время компания Bakcell предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания стремится внести свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.
Bakcel входит в состав NEQSOL Holding - международной группы компаний, работающих в энергетическом, телекоммуникационном, высокотехнологичном и строительном секторах разных стран.