Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Руководитель разведки организации «Хезболла» Вафик Сафа получил ранение и был помещен в больницу в четверг после удара израильских ВВС по центральной части Бейрута. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации медицинских источников, которые приводит телеканал, глава спецслужбы «серьезно ранен и находится в критическом состоянии».
Сафа приходился зятем (муж сестры) генеральному секретарю «Хезболлы» Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября, он выполнял важные посреднические миссии внутри Ливана и за его пределами. В 2019 году Минфин США внес Сафу в черный список за то, что тот был причастен к контрабанде оружия и наркотиков.
10 октября телеканал Al Mayadeen передал со ссылкой на источник в организации, что глава спецслужбы выжил после израильской атаки. По его сведениям, «попытка убийства Вафика Сафа провалилась, он спасся». Израильские СМИ называют Сафу «министром обороны «Хезболлы».