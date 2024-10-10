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Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»

16:39 3151

Руководитель разведки организации «Хезболла» Вафик Сафа получил ранение и был помещен в больницу в четверг после удара израильских ВВС по центральной части Бейрута. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации медицинских источников, которые приводит телеканал, глава спецслужбы «серьезно ранен и находится в критическом состоянии».

Сафа приходился зятем (муж сестры) генеральному секретарю «Хезболлы» Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября, он выполнял важные посреднические миссии внутри Ливана и за его пределами. В 2019 году Минфин США внес Сафу в черный список за то, что тот был причастен к контрабанде оружия и наркотиков.

10 октября телеканал Al Mayadeen передал со ссылкой на источник в организации, что глава спецслужбы выжил после израильской атаки. По его сведениям, «попытка убийства Вафика Сафа провалилась, он спасся». Израильские СМИ называют Сафу «министром обороны «Хезболлы».

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