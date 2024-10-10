Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»

Руководитель разведки организации «Хезболла» Вафик Сафа получил ранение и был помещен в больницу в четверг после удара израильских ВВС по центральной части Бейрута. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации медицинских источников, которые приводит телеканал, глава спецслужбы «серьезно ранен и находится в критическом состоянии».