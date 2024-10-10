USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Путин проигнорировал «сигнал» Шольца

заявляет Бербок
16:55 1996

Президент РФ Владимир Путин не проявил готовности обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В свою очередь, «Украина готова заключить справедливый мир», указала она в пятницу, 11 октября, перед визитом в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.

Бербок раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров: «Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону».

В начале октября немецкая газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии сообщила о том, что Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным. Провести эту беседу планируется в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в ноябре, но Берлин пока не обращался к Москве с соответствующим официальным запросом, указало издание.

В Кремле в ответ заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор с Путиным. Президент РФ «был и остается абсолютно открытым для диалога», заявил его представитель Дмитрий Песков. Последние очные переговоры президента РФ и канцлера ФРГ состоялись 15 февраля того же года до начала вторжения РФ в Украину.

Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине
18:56 337
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
18:51 537
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
17:45 1694
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
17:17 2907
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
16:39 3154
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 5012
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 2354
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 2777
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 4364
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 10765
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
14:53 1674

ЭТО ВАЖНО

Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине
Лига наций: Азербайджан против Эстонии в Таллине
18:56 337
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
У Байдена похвалили Мухтара Бабаева
18:51 537
Главарям сепаратистов продлили арест
Главарям сепаратистов продлили арест
17:45 1694
Пентагон назвал потери России в Украине
Пентагон назвал потери России в Украине
17:17 2907
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
Израиль все-таки достал «министра обороны «Хезболлы»
16:39 3154
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани
В Иране нашли «козла отпущения»: генерал Исмаил Каани наши подробности; все еще актуально
11:53 5012
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
В Украине заявили, что остановили наступление россиян в Курской области
15:37 2354
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
В ресторанной индустрии начинается масштабное внедрение цифровых чеков
15:27 2777
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
Западные спецслужбы останутся на границе Азербайджана еще на два года
14:13 4364
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения
Главы государств СНГ в Москве. Важные решения наша корреспонденция; все еще актуально
10 октября 2024, 20:59 10765
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
Новый генсек НАТО призвал не реагировать на угрозы России
14:53 1674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться