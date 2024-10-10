Путин проигнорировал «сигнал» Шольца

Президент РФ Владимир Путин не проявил готовности обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В свою очередь, «Украина готова заключить справедливый мир», указала она в пятницу, 11 октября, перед визитом в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.

Бербок раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров: «Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону».

В начале октября немецкая газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии сообщила о том, что Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным. Провести эту беседу планируется в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в ноябре, но Берлин пока не обращался к Москве с соответствующим официальным запросом, указало издание.

В Кремле в ответ заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор с Путиным. Президент РФ «был и остается абсолютно открытым для диалога», заявил его представитель Дмитрий Песков. Последние очные переговоры президента РФ и канцлера ФРГ состоялись 15 февраля того же года до начала вторжения РФ в Украину.